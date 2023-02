Unbekannte fällen illegal vier Bäume am Bulderner See

Unbekannte fällten illegal Bäume am Bulderner See. Mehr dazu lesen Sie hier.

Unbekannte haben ilegal am Bulderner See Bäume gefällt.

Unbekannte Täter haben am Bulderner See vier Bäume gefällt, und zwar entlang des Wirtschaftsweges 159 und des Seerundweges. Die gefällten Bäume, die alle im Baumkataster der Stadt Dülmen erfasst sind, befanden sich nach Angaben der Verwaltung alle in einem guten Zustand.

Es handelte sich um eine Eiche sowie Ahorn- und Eschenbäume mit einem Alter von 25 bis 40 Jahren. Laut Stadt muss sich die Tat in dieser Woche, im Zeitraum vom 22. bis 23. Februar, ereignet haben. Darüber hinaus wurden Begrenzungspfähle gegen Wildparker aus dem Boden gerissen.

Die Stadt hat jetzt Strafanzeige gestellt und bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Dülmen. Zeugen können sich dort unter Tel. 02594/7930 melden.