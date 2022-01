Umsteigepunkt Merfeld Kirche

Zum neuen Jahr gibt es Änderungen im Busverkehr: Die Buslinie 580 fährt für Schüler, die im Außenbereich Merfelds wohnen und eine weiterführende Schule in Dülmen besuchen, nur noch ab und bis zur Kirche Merfeld. Von dort müssen sie umsteigen um die gewohnten Haltestellen im Außenbereich zu erreichen.

An der Haltestelle Bergstraße können Schüler aus Merfeld, die nach Dülmen fahren, auch weiterhin ein -und aussteigen. Allerdings müssen sie dann an der Kirche Merfeld in die Hauptlinie wechseln.

Das neue Jahr bringt für diejenigen Schülerinnen und Schüler aus Merfeld, die im Außenbereich wohnen und eine weiterführende Schule in Dülmen besuchen, eine Veränderung mit sich: Die Buslinie 580 fährt für sie nur noch ab und bis zur Kirche Merfeld.

Von dort müssen sie auf die sogenannte Erweiterungslinie umsteigen, die dann die gewohnten Haltestellen im Außenbereich ansteuert (siehe unten stehenden Kasten). Darauf weist der städtische Fachbereich Bildung hin, der auch alle Schulen informiert hat.

Unternehmenswechsel sorgt für Änderungen

Warum es zu der Änderung gekommen ist? Zum neuen Jahr hat das Ochtruper Busunternehmen Veelker die Hauptroute der 580 übernommen. Der Auftrag wurde vom Kreis Coesfeld und dem Zweckverband Mobilität Münsterland erteilt. Bislang hatte Westfalenbus diese Route bedient.

Mit Westfalenbus hatte die Stadt Dülmen vertraglich geregelt, dass der Bus auch die Erweiterungslinie übernimmt, also eine Runde durch den Außenbereich fährt, um dort die Schulkinder ein- beziehungsweise aussteigen zu lassen.

Regelung gilt erstmal bis Schuljahresende



Dieser Vertrag laufe jetzt noch bis zum Schuljahresende, so Stadtsprecher André Siemes. Westfalenbus wird seine vertraglichen Verpflichtungen weiter erfüllen.

An das Busunternehmen Veelker war nur die Hauptroute vergeben worden. Die Stadt Dülmen war an der Vergabe nicht beteiligt, konnte also auch nicht das Thema „Erweiterungslinie“ einbringen, ergänzt Merfelds Ortsvorsteher Helmut Temming.

Rund 50 Kinder sind betroffen

Rund 50 Mädchen und Jungen, die im Außenbereich von Merfeld wohnen, sind von der jetzigen Änderung betroffen, schätzt Temming. Diese müssten für die nächsten Monate an der Kirche umsteigen.

Grundschüler aus dem Außenbereich, die die Kardinal-von-Galen-Schule in der Ortsmitte besuchen, betreffe das nicht. Sie werden wie bislang vom Förderverein der Schule mit kleinen Bussen zur Schule gefahren oder von dort abgeholt, ergänzt der Ortsvorsteher.

Die Stadt Dülmen suche nun nach einer neuen Lösung für die Bus- und Fahrschüler aus dem Merfelder Außenbereich, um Umstiege zu verhindern oder die beiden Buslinien besser zu koppeln, unterstreicht Stadtsprecher Siemes. „Aber eine kurzfristige Lösung werden wir nicht haben“, macht er zugleich klar.

So sieht der Fahrplan nun aus

Und so stellt sich die neue Regelung konkret dar: Die betroffenen Schülerinnen und Schüler müssen morgens auf dem Weg von Merfeld nach Dülmen und nach Schulschluss bei der Fahrt um 13.23 Uhr ab Dülmen den Umstieg an der Kirche einplanen. Die Weiterfahrt in die Außenbereiche von Merfeld erfolgt dann um 13.39 Uhr.



Darüber hinaus entfällt bei der Fahrt nach der vierten Stunde (11.43 Uhr ab Dülmen Schulzentrum) die Erweiterungslinie in die Außenbereiche komplett.