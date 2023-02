Ümi-Container werden nicht mehr gebraucht

Die Bauarbeiten an der Augustinus-Schule gehen planmäßig voran. OGS und Ümi haben die neuen Räume bereits bezogen. Der neue Verwaltungstrakt wird in den Ferien belegt.

Die Um- und Anbauarbeiten an der St.-Georg-Grundschule in Hiddingsel laufen planmäßig, ebenso wie die Umbaumaßnahmen an der Augustinus-Schule in Dülmen. In den Weihnachtsferien sind dort die Offene Ganztagsschule und die Übermittagbetreuung in ihre neuen Räume eingezogen. Verwaltung und Mensa sollen in den Osterferien in den neuen Trakt ziehen.

Abgeschlossen sind die Arbeiten in der Schule noch nicht: Es stehen Sanierungsarbeiten im alten Gebäudetrakt an.

Ab dem Sommer sollen zwei Klassen der St.-Mauritius-Schule in Hausdülmen in Containern unterrichtet werden. Die Container werden aktuell dafür vorbereitet. Sie stehen bereits an der Schule. Bislang waren sie an der Augustinus-Schule im Einsatz für die Übermittagbetreuung.

