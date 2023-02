Ukrainische Hymne in der Kirche

Genau ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine hatten die evangelische und katholischen Kirchengemeinden Dülmen zu einem Friedensgebet in die Heilig-Kreuz-Kirche eingeladen. Es wurde ein berührender Abend.

Imagine“, das Lied von John Lennon, gesungen von einem kleinen Chor Jugendlicher, passte wunderbar zum Beginn des Friedensgebets in der Heilig- Kreuz-Kirche. Genau ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine hatten die evangelische und katholischen Kirchengemeinden Dülmen zu einem Friedensgebet in die Heilig-Kreuz-Kirche eingeladen.

"Es fehlen die Worte"

„Es ist gut, dass wir hier sind, nur der Grund dafür ist nicht gut,“ begrüßte Pfarrer Thomas Grosseit die Gäste in der vollbesetzten Kirche. „Es ist nach einem Jahr immer noch Krieg, Bomben fallen, Menschen sterben, uns fehlen die Worte, wir sind hilflos“, so Grosseit.

Es waren viele Ukrainer, Kinder, Jugendliche und ihre Familien, gekommen, die hier in Dülmen wohnen, Freunde gefunden haben und sich sicher fühlen. Eine junge Ukrainerin erzählte von dem Leid ihres Landes, erst in ihrer Sprache und übersetzte es dann auch ins Deutsche. Yaroslav Shevelie, ein junger Ukrainer, spielte auf dem Saxofon die ukrainische Hymne. Alle standen auf, die ukrainischen Menschen legten ihre Hand aufs Herz und sangen mit. Ein sehr emotionaler Moment für alle Anwesenden.

