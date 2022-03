Übergangsbücherei schließt in wenigen Tagen

Die Umgestaltungsarbeiten in der Stadtbücherei gehen in heiße letzte Phase. Für den 9. April ist die Eröffnung geplant. Das hat im Vorfeld Folgen für die Übergangsbücherei.

Endspurt für die Neueröffnung: Am 9. April eröffnet die Bücherei. Damit endet die Zeit der Übergangsbücherei

Um für die große Neueröffnung vorzubereiten, schließt die Übergangsbücherei in der Overbergpassage ab Montag, 4. April. Die neue Technik wird dann installiert und das Team bekommt Schulungen, um bestens für den Neustart vorbereitet zu sein.

Für Kundinnen und Kunden bedeutet dies, dass der Service „Bücherei to go“ nur eingeschränkt verfügbar ist. Medien können in dieser Zeit zwar bestellt, aber erst ab dem 9. April abgeholt werden. Verlängerungen werden weiterhin per Mail entgegengenommen oder können direkt im Online-Konto durchgeführt werden.

Moderne Möbel, moderne Technik

Telefonisch ist die Bücherei während der Schließzeit nicht erreichbar, in dringenden Fällen aber per E-Mail an stadtbuecherei@duelmen.de. Medien mit dem Leihfristende 4. und 5. April wurden automatisch bis zum 12. bzw. 14. April verlängert. Letzter Öffnungstag der Übergangsbücherei ist somit Samstag, 2. April.

Eine Woche später, am 9. April, öffnet die Stadtbücherei dann wieder in ihren ursprünglichen Räumlichkeiten ihre Pforten und präsentiert sich mit neuer Selbstverbuchungstechnik, modernen Möbeln und in hellen ansprechenden Farben.