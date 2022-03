Über 9000 Fälle seit Pandemie-Beginn

1536 Neuinfektionen im Kreis, davon 369 in Dülmen - unverändert hoch sind die Corona-Zahlen vor Ort. So sind allein in Dülmen innerhalb von acht Tagen mehr als 1000 neue Ansteckungen dazu gekommen. Zählte das Kreisgesundheitsamt am 20. März noch 7997 Fälle insgesamt, waren es am Montag 9093. Bleibt es bei dem Tempo, dürfte Dülmen in der ersten Aprilwoche bei 10.000 Infizierten seit Pandemie-Beginn liegen.

Der hohen Zahl an neuen Ansteckungen standen am Montag 439 Genesungen in Dülmen sowie 2802 auf Kreisebene gegenüber. Aktive Fälle gibt es in der Stadt derzeit 1335 (minus 72), im Kreis 6905 (minus 1252). Stabil blieb die Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert gab im Vergleich zu Sonntag unwesentlich nach und liegt nun bei 2440,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.