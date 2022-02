Über 900 aktive Corona-Fälle in Dülmen

145 neue Corona-Fälle meldete das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch für Dülmen. Zeitgleich sind 51 Personen wieder genesen - was bei den aktiven Fällen zu einem Plus von 94 führt. Damit sind aktuell über 900 Personen, nämlich genau 913, in Dülmen mit dem Coronavirus infiziert.



Kreisweit wurden am MIttwoch 704 weitere Ansteckungen sowie 195 Genesungen bekannt. Somit erhöhte sich die Zahl der aktiven Fälle um 509 auf jetzt 4017.

Wieder unter die 1400er-Marke sank die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis: Diese lag heute auf 1394,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Dienstag: 1472,5).