Über 8000 Infizierte bisher in Dülmen

Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht überstanden. Im Gegenteil. Die Zahl steigt immer weiter - im Kreis Coesfeld und auch in der Stadt Dülmen. Das gilt auch für die Sieben-Tage-Inzidenz.

Erneut über 200 neue Corona-Fälle in Dülmen: Am Dienstag meldete das Kreisgesundheitsamt 229 weitere Ansteckungen in der Stadt.

Damit haben sich seit Pandemie-Beginn bisher 8228 Personen in Dülmen mit dem Coronavirus infiziert. So hat es nur etwas mehr als eine Woche gedauert, bis nach der 7000er- auch die 8000er-Marke erreicht war.

Sieben-Tage-Inzidenz über 2450

Zum Vergleich: Am 10. März zählte Dülmen noch 6807 Corona-Fälle. Daneben wurden am Dienstag auch 180 Genesungen bekannt, die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 1190 (plus 51).

Kreisweit wurden gestern 924 Neuinfektionen, 799 Genesungen sowie 6655 aktive Fälle (plus 136) gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter an, und zwar auf jetzt 2451,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Montag: 2315,2).