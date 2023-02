Über 5000 Euro in den Luftballons

Die Präsidenten der Rotary Clubs aus Dülmen und Lüdinghausen, Gregor Dresemann und Norbert Stork gen. Heinrichbauer, begrüßten zur zweiten Rotary Quiz-Show in der Aula des Clemens Brentano Gymnasiums rund 250 Zuschauer. Darunter Dülmens Bürgermeister Carsten Hövekamp sowie Vertreter der anderen Dülmener Service-Clubs wie den Lions-Club, die Bürgerstiftung Dülmen und die Soroptimistinnen.

Es herrschte gleich bei den Teilnehmern, ihren Fans und den Besuchern eine tolle Atmosphäre. Die gute Stimmung wurde durch die Big Band, „Golden Wings“ aufgenommen, so dass die Moderatoren des Abends, Martina Koch und Andreas Kramer, beschwingt in die erste von drei Spielrunden überleiten konnten, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Jahr traten die drei Lüdinghauser Teams der Initiative „Bürgerbus“, „Hilfe für Senegal“ und der Jugendfeuerwehr sowie die Teams der „Otternasen Merfeld“, der DLRG Dülmen und der Pfadfinder St. Georg Dülmen zur Quiz-Show an.

Sie mussten unter anderem Musiktitel und Sprichwörter erraten oder bei „Dalli-Dalli“ schnellstmöglichst Begriffe benennen. Die Musiktitel wurden jeweils durch die Big Band Golden Wings angespielt, manchmal so eindrucksvoll, dass der ein oder andere Zuschauer gerne zu Ende gehört hätte.

Die jeweils spielenden Clubs wurden zu Beginn der Spielrunde durch Imagefilme dem Publikum vorgestellt. Die Imagefilme stammten aus der Regie von drei Schülern des Clemens-Brentano-Gymnasiums (CBG). Zum Schluss konnten die sechs Vereine auf der Bühne ihre erspielten Luftballons zum Platzen bringen und so ihren persönlichen Gewinnbetrag ermitteln. Insgesamt erspielten sich die Vereine über 5000 Euro, zwischen knapp 700 bis 900 Euro pro Initiative.

Saalwette zwischen den Präsidenten

Im Stil von Wetten, dass,...? dauerte die Show nicht nur 30 Minuten länger als geplant, die beiden Präsidenten der Rotary Clubs traten in einer Saalwette gegeneinander an. Nach überzeugender Darbietung aller Akteure, professionell unterstützt und in Szene gesetzt durch Schüler- und Hausmeister-Teams des CBG, war für alle Beteiligten klar, dass sich beide Präsidenten für eine Neuauflage im Jahr 2024 einsetzen werden, zumal dem Präsidenten des Rotary Clubs Lüdinghausen nach einem 11:3 Ergebnis für Dülmen in der Saalwette eine Revanche zusteht.