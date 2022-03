Über 1000 Dülmener sind gerade infiziert

Es geht weiter nach oben mit den Corona-Zahlen im Kreis Coesfeld: Am Donnerstag kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Mittwoch noch bei 2149 gelegen hatte, auf 2301,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Gleichzeitig ist die Zahl der neuen Corona-Fälle wieder vierstellig. So wurden kreisweit zuletzt 1068 zusätzliche Ansteckungen gemeldet. Seit Pandemie-Beginn haben sich damit im Kreis Coesfeld 38.304 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon 7532 in Dülmen.

Für die Stadt verzeichnete das Kreis-Gesundheitsamt am Donnerstag 133 Neuinfektionen sowie 31 Genesungen (kreisweit: 198). Damit stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle um 102 auf jetzt 1011 in Dülmen an (Kreis: 5802 aktive Fälle, plus 870).

Die meisten Personen sind derzeit in Coesfeld infiziert (1277), die wenigsten in Nordkirchen (179).