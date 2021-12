"Türöffner für neue Formate der Beteiligung"

Keine Bürgerwerkstätten

Die Stadt Dülmen hat den Abschlussbericht zur „Heimatwerkstatt“ veröffentlicht. Es kann im Internet heruntergeladen werden. Auf 79 Seiten finden Interessierte alle Informationen zu der Bürgerbeteiligung, die im Oktober 2019 gestartet war.

Im Zuge der Heimatwerkstatt wurden eine Online-Beteiligung, eine Präsenzveranstaltung in der CBG-Aula, fünf Ortsteilspaziergänge sowie ein Jugendlabor durchgeführt. Die abschließenden Bürgerwerkstätten vor Ort konnte die Stadt aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr durchführen.

„Große Präsenz-Veranstaltungen mit möglichst vielen Teilnehmenden sind auch heute kaum vorstellbar. Die Pause dauert mittlerweile so lange an, dass eine Fortführung nicht sinnvoll ist“, sagt Bürgermeister Carsten Hövekamp. Die Stadt habe deshalb alle Informationen des Prozesses gebündelt und zugänglich gemacht.

Ideen werden berücksichtigt

„Viele Ideen fließen in andere Prozesse ein: So haben wir Vorschläge zum Klima- und Umweltschutz in unser kommendes Klimakonzept 2.0 eingearbeitet. Anregungen zur Schulsituation haben wir für die Planungen zu einem neuen Schulzentrum berücksichtigt. Ideen zum Quartier Butterkamp finden sich in dem Entwurf für das Sport- und Freizeitareal An den Wiesen wieder“, so Hövekamp.

Neue Formate ausprobiert

Die Heimatwerkstatt mit dieser Art der Bürgerbeteiligung habe den weiteren Weg für neue Formate in der Öffentlichkeitsbeteiligung gezeigt. „Aufbauend auf den Ideen, die die Ortsteile entwickelt haben, haben wir diesen mit den Ortsteilbudgets ein Instrument an die Hand gegeben, um Projekte in Eigenregie zu verwirklichen“, so der Bürgermeister.