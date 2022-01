Türen an drei Geschäften beschädigt

An gleich drei Geschäften beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag Tür- und Fensterscheiben. Unter anderem benutzen sie dazu einen Einkaufswagen und einen Gullydeckel.

In der Nacht auf Dienstag beschädigten Unbekannte gleich an drei Geschäften in Buldern Eingangs- oder Notausgangstüren. So malträtierten sie an der Gewerbestraße die Schaufensterscheibe eines Discounters mit einem Einkaufswagen, berichtet die Polizei.

Auf der Weseler Straße versuchten sie, mit einem Gullydeckel die Scheibe einer Fluchttür eines Geschäftes einzuwerfen. Bei einem anderen Unternehmen, ebenfalls auf der Weseler Straße, traten sie mehrfach gegen die Schiebetür am Eingang.

In keinem der drei Fälle gelangten die Täter jedoch ins Innere der Geschäfte, betont die Polizei. Sie nimmt Hinweise unter Tel. 02594/7930 entgegen.