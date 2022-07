Trinkwasserbrunnen bietet kostenlose Erfrischung

Für kostenlose Erfrischung sorgt ab sofort ein neuer Trinkwasserbrunnen in der Dülmener Innenstadt. Vor der Geschäftsstelle von Dülmen Marketing in der Viktorstraße steht das robuste Edelstahlgerät bereit. Per Knopfdruck kann das frische Leitungswasser der Stadtwerke direkt in eine Flasche oder einen Becher eingefüllt werden.

Der Bauausschuss hatte im vergangenen Jahr beschlossen, probeweise einen ersten Trinkwasserbrunnen in der Dülmener Innenstadt zu installieren (DZ berichtete). Ein Wasserzähler misst den Verbrauch.

Wird das Angebot gut angenommen, werden die politischen Gremien über weitere Brunnen-Standorte in Dülmen-Mitte und den Ortsteilen beraten. Die Stadt Dülmen hat das Projekt in Kooperation mit den Stadtwerken Dülmen und einer Fachfirma umgesetzt. Um eine konstante Wasserqualität zu gewährleisten, wird der Brunnen regelmäßig durchgespült und gewartet.