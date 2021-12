Treckerkorso vom Sofa aus verfolgen

Auch von zuhause aus gibt es am Sonnntag die Chance sich den Treckerkorso anzusehen. Es wird ein Livestream vom bunten Trubel auf der Plattform Lokal at home angeboten. Und abgesehen von den Bildern der Trecker erwartet die Zuschauer noch mehr.

Livestream am Sonntag auf der Plattform Lokal-at-home

In Haltern fuhren die Trecker der Landwirte schon am vergangenen Wochenende durch die Stadt.

Damit auch alle Menschen zuhause die leuchtenden Bilder des Treckerkorsos der Landwirte aus Dülmen und Umgebung am Sonntag (DZ berichtete) nicht verpassen, wird das Team von MP Veranstaltungstechnik einen Livestream anbieten.

„Als wir hörten, dass es zu keinen Menschenansammlungen kommen soll, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir unseren Beitrag dazu leisten können. Letztendlich sind wir dann auf die Idee des Livestreams gekommen“, berichtet Geschäftsführer Klaus Göckener.

Verschiedene Perspektiven

Ab 18.10 Uhr wird das Team von zwei bis drei verschiedenen Standorten aus den Treckerkorso filmen. Dabei gibt es unterschiedliche Perspektiven. Einer der Standorte ist auf einem Wagen selbst. Immer wieder wird es so auch Liveschaltungen in den Zug rein geben.

„Wir haben auch Drohnenaufnahmen geplant, sind aber nicht sicher, ob diese in der Liveschaltung vorkommen.“ Wenn dem nicht so sei, wären diese im Nachgang in der Mediathek von lokal-at-home zu sehen.

Auch Interviews geplant

Neben den Bildern der Trecker wird es auch eine Moderation durch Freddy Allerdisse sowie einige Interviews geben. In den Interviews erzählen zwei Winzerfamilien aus dem Ahrtal über ihre Erlebnisse und Verluste während der Flutkatastrophe. Zudem steht Bürgermeister Carsten Hövekamp für ein Interview bereit.

In kurzer Zeit waren reichlich Sponsoren für die Aktion gefunden. Unterstützt wird die Aktion durch die Partner Kock&Schalk, Ahag, Agravis Baustoffe, Bigtime, Gartenlandschaftsbau Bergmannn, Reisedienst Lücke, Subway, Joyn`us, Storebox sowie die Stadt Dülmen.



Hier geht es zum Stream

Den Livestream finden Interessierte auf dem Youtube-Kanal „lokalathome“ oder der Homepage www.lokal-at-home.de.