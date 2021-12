Trecker-Diebe machen Spritztour

Gleich mehrere Straftaten haben zwei Jugendliche in der Nacht zum Sonntag begangen, darunter auch mehrfacher Diebstahl. So machten die zwei mit gestohlenen Traktoren eine Spritztour.

Bei einer Spritztour mit gestohlenen Traktoren ist es nicht geblieben: Gleich eine ganze Reihe von Straftaten beichteten die Jugendliche der Polizei, nachdem die Beamten sie erwischt hatten.

Aber der Reihe nach. Anwohner eines Firmengeländes an der Weseler Straße in Buldern informierten die Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 23.30 Uhr, als Geräusche wegfahrender Trecker sie geweckt hatten. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Zaun zum Gelände der Firma für landwirtschaftliche Fahrzeuge beschädigt worden war.

Zeugin gab Hinweise

Da Traktoren bekanntlich nicht gerade schnell unterwegs sind, suchten die Polizisten die Umgebung ab - und wurden in einem nahen Waldstück fündig. Hier entdeckten sie zwei versteckt abgestellte, unbeschädigten Traktoren.

Eine Zeugin aus Buxtrup meldete gegen 1.35 Uhr zudem zwei auffällige männliche Jugendliche. Kleidung und Schuhe des 14-jährigen Nottulners sowie seines ein Jahr jüngeren Begleiters aus Herne waren stark verschmutz und mit Schlamm beschmiert.

Mehrere Verbrechen begangen

Gegenüber den Beamten legten die Jugendlichen dann eine umfangreiche Beichte ab: Zunächst brachen die beiden in Herne in drei Baustellen-Container ein, wo sie eine Digitalkamera und eine Flex stahlten.

Mit ihrem Diebesgut fuhren sie mit dem Zug nach Buldern und klauten am Bahnhof zwei Fahrräder, um zu besagtem Firmengelände zu kommen. Vor Ort schnitten sie mit der gestohlenen Flex den Zaun auf und gelangten so in eine Werkshalle.

Dort fuhren sie zunächst mit einem Gabelstapler, anschließend mit einem Radlader. Dabei beschädigten sie ein Fallrohr und mehrere Pfeiler. Mit dem Radlader schoben sie einen großen Erdhügel auf dem Gelände beiseite, um den Weg für die Trecker frei zu machen. Mit denen verließen sie das Gelände und fuhren in Richtung Nottuln.

Strafe droht nur einem

Den strafmündigen 14-Jährigen erwarten nun Verfahren wegen Einbruchsdiebstahl, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 13-Jährige ist noch strafunmündig, so die Polizei.