Träumer mit dem Schwert

„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin.“ Den Anfang des Gedichtes oder des Liedes „Loreley“ von Heinrich Heine kennt jeder. Aber wer war Heinrich Heine, der als ältestes Kind jüdischer Eltern 1797 in Düsseldorf geboren wurde?

Er wurde zeitlebens angefeindet wegen seiner jüdischen Herkunft, obwohl er später zum evangelischen Glauben konvertierte. Was war der Doktor der Rechtswissenschaften: Satiriker, Journalist, Schriftsteller oder „nur“ einer der bedeutendsten deutschen Dichter des 19. Jahrhundert?

Veranstaltung fast ausverkauft

Das war am Sonntag das Thema des vom Förderverein für Kunst und Kultur veranstalteten musikalisch-literarischen Nachmittags mit Bernd Vogt (Rezitation) und Patrik Gremme (Musik): „Ich bin das Schwert – ich bin die Flamme“. Mit über 200 Besuchern war die Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums fast ausverkauft.

Bernd Vogt zeichnet das Leben des Dichters nach. Patrik Gremme untermalt die vorgetragenen Gedichte am Klavier und ergänzt die Biografie mit passenden Liedern von Konstantin Wecker und Reinhard Mey. Außerdem wird das jeweilige Thema auf einer großen Leinwand neben der Bühne dargestellt.

Ein Mann voller Gegensätze

Heinrich Heine war bis an sein Lebensende ein Mann voller Gegensätze. Neben seinem Studium der Rechtswissenschaften schrieb der letzte Romantiker in seinen jungen Jahren auch Liebesgedichte. Bernd Vogt rezitiert aus einem zwölfseitigen Liebesbrief. Patrik Gremme trägt das Lied „Liebesdank“ von Konstantin Wecker vor und begleitet sich selbst am Klavier.

Die Gedichte „Das Fräulein stand am Meere“, „Aus alten Märchen“, „Frühlingsbotschaft“, „Die Heimkehr“ und „Lebewohl“ werden vorgetragen. Das letzte Lied in der Romantik war „Loreley“. Mitsingen ist wegen Corona nicht erlaubt, auch wenn so mancher Zuhörer das möchte, sagt Bernd Vogt.

Als Jude ausgegrenzt

Als Heine 1814 den Einzug Napoleons in Düsseldorf erlebte, begeisterte er sich für die Ideale der Französischen Revolution, da jetzt im besetzten Rheinland einige Einschränkungen für die jüdische Bevölkerung aufgehoben wurden. Der Doktor der Rechtswissenschaften erlebte die Ausgrenzung der Juden. Er fand keine Arbeit, auch nicht, als er zum evangelischen Glauben konvertierte. Das prägte sein weiteres Leben.

Heine verließ Deutschland und ging nach Paris. In dem Gedicht „Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen“ geht es um die scharfe Kritik Heines an den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen in Deutschland. Seine Werke werden verboten. Passend zu dem Thema trägt Patrik Gremme mit der Gitarre das Lied vor „Die Gedanken sind frei“.

