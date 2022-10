Training gegen das Frieren

Heruntergedreht werden die Heizungen im Herbst und Winter, um Energie zu sparen. Die Gesundheit ist nicht in Gefahr, aber frieren ist nicht angenehm. Experten geben Tipps, wie der Körper auf weniger Wärme eingestellt werden kann.

Die Temperaturen in Arbeits- und Wohnräumen werden heruntergedreht, um Energie zu sparen.

Energiesparen ist das Gebot der Stunde: Raumtemperaturen von 19 Grad am Arbeitsplatz, 20 Grad in Wohnräumen - so manchem wird es mulmig, wenn er diese Richtwerte hört. Denn wer sich bei der Arbeit wenig bewegt, dem könnte bei solchen Temperaturen ganz schön kühl werden.

Stimmt, sagt Sportwissenschaftler Frank Papesch, bei der AOK NordWest Spezialist für Bewegung und Prävention. Frieren sei eine subjektive Empfindung.

Aber: Von einer Gesundheitsgefährdung könne bei einer Raumtemperatur von 19 Grad nicht die Rede sein, versichert er. Dass manche schneller frieren als andere habe auch mit dem Stoffwechsel zu tun. Und der könne trainiert werden. Am besten durch regelmäßige Bewegung, möglichst an der frischen Luft.

