Training für die große Schwester

Einen Babysitterkursus bietet die Familienbildungsstätte im Familienzentrum Fröbel-Kindergarten an. Die DZ war an einem Vormittag dabei und hörte zu.

Was macht einen guten Babysitter aus? „Generell sollte man freundlich sein, den Kindern zuhören und ihnen helfen können“, finden Clara und Mara.

Die beiden Freundinnen gehören zu den insgesamt fünf Mädchen, die bei dem Babysitterkurs der Familienbildungsstätte mit dabei sind.

In diesem Kurs lernen die Jugendlichen, alle mindestens 13 Jahre alt, unter der Anleitung von Maleen Kammann, was zur Betreuung eines Kindes wichtig ist. Vorerfahrung sei dabei nicht notwendig, die Leiterin. Denn besonders die Motivation der Jugendlichen sei der Schlüssel, um erfolgreich zu lernen, was gute Babysitter auszeichnet.

