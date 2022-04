Tradition mit Moderne verbinden

Am Sonntagvormittag wurde der Preis im Gebäude der Sparkasse Westmünsterland am Overbergplatz beim IDU-Jahresempfang übergeben. Beatrix und Andreas Böckmann führten ihr Unternehmen mit Herz und Verstand, charakterisierte Bernd Homann, der letztjähriger IDU-Preisträger, in seiner Laudatio das Unternehmerpaar.

Die Bäckerei Böckmann binde ihre Mitarbeiter in vielfältiger Weise ein, kümmere sich und ihre Belange, nehme die Wünsche ernst, erklärte Homann. Probleme, Mitarbeiter zu finden, habe das Unternehmen nicht. „Das finde ich stark“, sagte Homann.

Ungewöhnlich für die Branche, das Bäckerhandwerk, sei, dass Böckmann auch auf Digitalisierung setze. Daneben spiele Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle.

Beatrix und Andreas Böckmann bedankten sich für die Auszeichnung. „Wir sind stolz und glücklich und freuen uns für das ganze Unternehmen.“ In den Dank einbezogen wurden auch die Mitarbeiter sowie die Kunden.

Neben den Kindern des Unternehmerpaares nahm auch Unternehmensgründer Alfons Böckmann an der Feier teil.

Ausführliche Berichterstattung über den IDU-Jahresempfang, bei dem auch Klaus Göckener und Harald Wehmeyer ausgezeichnet wurden, Norbert Hypki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, eine Mut machende Rede hielt und Frank Summen von der Kreishandwerkerschaft Glückwünsche an das Unternehmerpaar des Jahres 2021 überbrachte, in der Montagsausgabe der DZ.