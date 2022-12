Titel für die „Lila Kühe“

Erster Start - und gleich der Sieg: Bei der Lattl-Stadtmeisterschaft holte sich der Kegelklub „Lila Kühe“ aus Coesfeld den Sieg. „Die Bewegung beim Lattlschießen ist ähnlich wie beim Kegeln,“ verriet Kegelvater Aki Brandt einen möglichen Grund für den Erfolg. „Wir freuen uns sehr über den Sieg und kommen im nächsten Jahr gerne wieder“, ergänzte er mit Blick auf den 1988 gegründeten Club.

Insgesamt 20 Mannschaften, von Freundeskreise und Nachbarschaften über Firmen bis hin zu Stammtischen, waren bei der Stadtmeisterschaft angetreten. In zwei Vorrundenturnieren wurde das Feld dann auf zehn Teams reduziert.

Am Donnerstagabend stand nun die Finalrunde an, bei der in zwei Gruppen zunächst die Vorrunde ausgespielt wurde, ehe es mit Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale weiterging. Der zweite Platz ging an das AHAG-Team, das übrigens bei der Premiere der Lattl-Stadtmeisterschaft sich den Titel holte, bei der zweiten Auflage dann nicht über die Vorrunde hinauskam. Dritter wurde das Team von Dülmen Marketing.

Finale der Lattl-Stadtmeisterschaft 2022 In einer spannenden Endrunde spielten die Teams um den Sieg bei der Lattl-Stadtmeisterschaft 2022. Foto: Marco Steinbrenner

AHAG-Verkaufsleiter Dennis Hölscher nahm die Siegerehrung vor und überreichte die Preise für die Sieger (250 Euro) sowie die Zweit- (30 Liter Bier) und Drittplatzierten (Alkohol-Präsentkorb).