Tipps für Geflüchtete und Gastgeber

Das Interesse war enorm, der große Veranstaltungssaal im einsA „rappelvoll“: 90 geflüchtete Menschen aus der Ukraine haben an einer Informationsveranstaltung des Kommunalen Integrationszentrums (KI) des Kreises Coesfeld und der Stadt Dülmen teilgenommen.

Bürgermeister macht es „stolz, dass so viele Menschen hier Zuflucht gefunden“

Aktuell sind rund 2300 Geflüchtete aus der Ukraine im Kreis Coesfeld gemeldet, davon 348 Personen in Dülmen. „Als Bürgermeister macht es mich sehr stolz, dass so viele Menschen hier eine Zuflucht gefunden haben, und dass so viele Bürgerinnen und Bürger privaten Wohnraum zur Verfügung gestellt haben“, sagte Bürgermeister Carsten Hövekamp bei seiner Begrüßung.

Die Stadt Dülmen weist auf zwei weitere Veranstaltungen zur Information und zum Austausch hin. Sie finden in Kooperation mit dem Caritasverband für den Kreis Coesfeld, der Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums Münster sowie der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative Dülmen (ÖFID) statt.

Gastfamilien sind zum Treffen eingeladen

Am Dienstag, 13. September, sind die Gastfamilien der Geflüchteten aus der Ukraine zu einem Treffen eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr in der „Alten Sparkasse“, Münsterstraße 29. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Carsten Hövekamp geht es um rechtliche Grundlagen zu aufenthaltsrechtlichen und sozialleistungsrechtlichen Fragestellungen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch. Anmeldung unter E-Mail ukraine@duelmen.de oder Tel. 02594/12-561.

Schon jetzt weist die Stadt auf den 26. September hin. Erste Erfahrungen zeigen, dass es vor allem zwei Fragestellungen sind, die bei einer Aufnahme neben praktischen und organisatorischen Herausforderungen von Bedeutung sind: der Trauma-sensible Umgang mit geflüchteten Menschen und die Selbstfürsorge in der Gastgeberrolle.

Anmeldung unter E-Mail wachsmann-schlueter@caritas-coesfeld.de oder Tel. 0151/19511488. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Königswall 9.