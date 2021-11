Tierweihnacht fällt erneut aus

Schöne Gespräche mit Tierfreunden bei Kaffee und Kuchen, Pommes und Punsch: So oder ähnlich hatte sich der Tierschutzverein Coesfeld-Dülmen die Einstimmung aufs Weihnachtsfest gewünscht.

Die Vorbereitungen für die Tierweihnacht, die traditionell am vierten Adventssonntag am Tierheim Dülmen-Lette stattfindet, waren schon in vollem Gange. Doch jetzt zieht der Vorstand die Reißleine.

Absage aufgrund steigender Inzidenzwerte

„Wir hatten uns sehr darauf gefreut, die Tierweihnacht in diesem Jahr wieder durchführen zu können“, so der Vorsitzende Jürgen Hille. „Aber leider haben uns die steigenden Inzidenzwerte erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Eine Durchführung der Tierweihnacht auf dem beengten Gelände wäre nicht zu verantworten gewesen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Tierschützer trifft die Absage hart. Sei der Termin für viele doch Gelegenheit gewesen, dem Tierheim mit großzügigen Sach- und Geldspenden unter die Arme zu greifen. „Da tut die Absage doppelt weh“, bedauert Hille.

Tierheim vor besonderen Herausforderungen

Sieht sich doch der Verein nicht nur durch den Neubau des Tierheims in Flamschen, sondern auch durch die Vielzahl schwieriger Hunde und einer enormen Zahl kleiner Streuner-Kätzchen, die in diesem Jahr den Weg ins Tierheim gefunden haben, vor besonderen Hausforderungen, heißt es in einer Ankündigung.

Finanzielle Unterstützung benötigt

„Das zehrt an den Kräften und vor allem auch an den finanziellen Ressourcen. Auch hätten wir den Tierfreunden mit der Feier gern Dankeschön gesagt und ihnen einen Einblick in unsere Arbeit gegeben. Aber es sollte auch in diesem Jahr nicht sein.“

Wer das Tierheim Dülmen-Lette mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies über folgendes Spendenkonto tun: Sparkasse Westmünsterland, DE02 4015 4530 0018 0107 85.