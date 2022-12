Tiber-Taler: Diese Spende hat Tradition

Eine Spende mit Tradition: Apotheker Dr. Wolfgang Graute überreichte jetzt die durch die Tiber-Tale gesammelte Spendensumme. Und die ging an gleich drei Organisationen.

Eine Spende in Höhe von jeweils 1600 Euro überreichte Dr. Wolfgang Graute an Vertreter der Beratungsstelle donum vitae, der Kiwo Jugendhilfe und an den Eine-Welt-Laden. Die Spendensumme resultiert aus der Tiber-Taler-Aktion der Apotheke.

Das sind die Tiber-Taler

Wer in einer der drei Apotheken von Wolfgang Graute Medizin einkauft, der erhält einen Tiber-Taler. Mit einer bestimmten Anzahl von Talern können ausgewählte Waren „bezahlt“ werden. Viele Kunden spenden die Taler für den guten Zweck. Vom Apotheker werden sie großzügig in Euro umrechnet und gespendet.

Die Tiber-Taler-Spendenübergabe zum Jahresausklang hat Tradition, aber so viel wie dieses Mal konnte der Apotheker noch nie an die Dülmener Vereine und Initiativen übergeben.

So werden die Spendensumme eingesetzt

Der Eine-Welt-Laden wird, so erläutert Fritz Pietz, mit dem Geld die Fraueninitiative AKAR aus Nepal unterstützen, die sich auf Filzwaren spezialisiert hat, sowie einen Nothilfefonds, mit denen kleinen Unternehmen in der Krise geholfen werden kann.

Die Schwangerenberatungsstelle donum vitae wird, so ihr Vorsitzender Berthold Büning, so genannte Starter Kits für junge Eltern anschaffen. Sie enthalten Teile der Neugeborenen-Erstausstattung im Wert von 100 Euro - jeweils angepasst an die speziellen Bedürfnisse und Wünsche der Familie.

Die Kiwo Jugendhilfe wird die Summe einsetzen, um Freizeitaktivitäten der Kinder und Jugendlichen aus dem Kinderwohnheim zu unterstützen - etwa für Holz für Lagerfeuer oder ein neues Netz fürs Multifunktionsfeld, so Jörg Kortmann.