Thermometer klettert bis auf 37,4 Grad

So heiß war es in diesem Jahr bislang noch nicht: Auf 37,4 Grad kletterte am Dienstagnachmittag das Thermometer der DZ-Wetterstation. Abkühlung suchten dabei zahlreiche Dülmener im düb, das dementsprechend voll war.

Heiß, heißer - fast schon unerträglich. Stolze 34,3 Grad zeigte die DZ-Wetterstation am Montag gegen 18 Uhr. Damit war klar, dass er der bislang wärmste Tag des Jahres war.

Eine Spitzenposition mit sehr kurzer Halbwertszeit. Am Dienstag stiegen die Temperaturen weiter. Der höchste Wert bei der DZ-Wetterstation betrug 37,4 Grad und wurde gegen 16 Uhr gemessen.

Zum Vergleich: Der bisherige Hitze-Rekord der DZ-Wetterstation beträgt 40,8 Grad, gemessen im Sommer 2019.

Freibad meldet über 1500 Besucher

Dementsprechend voll war das düb. Hier hatten sich die Verantwortlichen am Dienstag auf einen großen Ansturm eingestellt. Bis zum frühen Nachmittag hatte das düb 1570 Besucher gezählt. „Aktuell sind exakt 1211 Personen auf der Anlage“, so das düb gegen 16 Uhr.

Die Verantwortlichen hatten in den Stunden zuvor festgestellt, dass gerade die schattigen Plätze auf der Liegewiese stark gefragt waren. Angesichts der Temperaturen gab es in der Sauna keine Aufgüsse.

So voll es im Freibad war, so leer war es in der Innenstadt. Vorsorglich war der Markttag auf 12 Uhr verkürzt worden. Auf dem Markt- und dem Overbergplatz - sonst in der Mittagszeit immer gut besucht - fanden sich am bislang wärmsten Tag des Jahres nur wenige Menschen ein.