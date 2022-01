Teststelle zieht vom Markt zur Marktgasse

Dülmen

Der Dülmener Winter ist zwar beendet, aber die Teststelle in der Innenstadt bleibt. Am heutigen Mittwoch können sich Dülmener noch am bekannten Ort neben der Rodelhütte testen lassen. Am Abend zieht die Stelle dann nach Dienstschluss zur Marktgasse in die früheren Räume der Metzgerei Karns (ehemals Bartels) um.

Von Claudia Marcy