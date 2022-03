Teppich-Auktion für die Ukraine

Für eine Teppich-Auktion, deren Erlös an ein Krankenhaus in Kiew geht, hat der renommierte Designer Oliver Treutlein sich Hilfe aus Hiddingsel bei Tim Marquardt geholt. Die Versteigerung läuft bis zum kommenden Mittwoch.

Der Anruf für Tim Marquardt kam aus Palm Beach, Florida. Am anderen Ende: der langjährige Kunde und gute Freund Oliver Treutlein. Der, so Marquardt, einer der „renommiertesten Teppichdesigner“ der Branche ist.

„Er fragte mich, ob wir es schaffen, eine Kollektion zu kreieren und diese als Auktion im Netz zu veröffentlichen“, erinnert sich der Hiddingseler. Und zwar als Hilfsaktion für die Ukraine. „Kein Problem, aber warum die Eile?“, so die Antwort. Treutleins Erwiderung: „Wir müssen helfen! Den Menschen in der Ukraine. Wir können nicht einfach nur zugucken und normal weiter machen.“

"Nichts geht über ein gutes Netzwerk"

Das Ergebnis dieses Telefonates ist eine Auktion von zehn exklusiv designten Teppichen von Treutlein. Um die kümmern sich der Designer und sein Team, während Marquardt das „Konstrukt drum herum“ übernahm.

Und das war durchaus sportlich: Leitung und PR-Texte in vier Sprachen, sämtliche mediale Aktivitäten, Social Media, dazu die Online-Präsenz der Auktion. „Hier sind auch wir an unsere Grenzen gestoßen“, gibt der Mitinhaber von Teamfoto Marquardt zu. „Aber nichts geht über ein gutes Netzwerk. Nach ein paar Telefonaten rief ich schließlich Christofer Wesseling aus Coesfeld an. Als ich ihm die Hauruck-Aktion erklärte, gab er mir sofort die Zusage.“

Geld geht an ein Krankenhaus in Kiew

Wesseling und sein Team vom WesLink übernahmen dann die Einrichtung der Auktionsplattform. „Das Münsterland hält zusammen!“, freut sich Tim Marquardt. „Wir sind froh und auch ein wenig stolz, an diesem Projekt beteiligt zu sein.“ Denn der Erlös werde zu 100 Prozent in die Ukraine gehen, versichern die Organisatoren. Und zwar an das Ohmatdyt Krankenhaus in der Hauptstadt Kiew.

Das ist die „Ukraine Aid Collection“

Was genau versteigert wird? Die „Ukraine Aid Collection“ von Oliver Treutlein (der sämtliche Kosten für Kreation, Produktion und Versand übernimmt) umfasst zehn verschiedene Designs. Jeder der Teppiche wird nur für diese Edition limitiert und einmalig in Handarbeit angefertigt.

Verkauft werden sie an den Meistbietenden, die Auktion läuft dabei bis Mittwoch, 30. März. Jeder der Teppiche, die sich an den ukrainischen Nationfarben Geld und Blau orientieren, wird einen zehnstelligen Code tragen, handsigniert und mit einem silbernen Siegel gekennzeichnet sein als Garantie für die Einzigartigkeit, Herkunft und Authentizität.