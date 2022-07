 B 474 in Börnste nach Unfall gesperrt

Schwer verletzt wurden drei Personen bei diesem Unfall am Dienstagnachmittag in Börnste.

Betroffen von der Sperrung ist nach Polizeiangaben das Teilstück der Bundesstraße zwischen Dülmen (inklusive der Zubringer zur Autobahn) und der Kreuzung nach Merfeld.

Fest stehe zum jetzigen Zeitpunkt, dass zwei Autos am Abzweig zur Firma Lütkenhaus zusammengestoßen seien. Dabei handelt es sich nach Angaben von Feuerwehrsprecher Daniel Niehues um einen Pkw sowie einen Bulli mit Anhänger.

Drei Personen wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Spezialfirma unterstützt die Einsatzkräfte

Erschwert wird die Situation am Unfallort durch auslaufendes Öl, das sich großflächig verteilt hat. Um die Fahrbahn zu säubern, dauert die Sperrung in beide Richtungen an. Der Bulli mit Anhänger hatte Reinigungsmittel geladen, die nicht gemischt werden dürfen. Deshalb wurde eine Spezialfirma angefordert, die an der Unfallstelle hilft.

Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte aus Merfeld, Dülmen-Mitte sowie der hauptamtlichen Wache.

Unfall passierte laut Polizei beim Abbiegen

Update 18.40 Uhr: Die Einsatzstelle ist weiterhin gesperrt. Laut Polizei ist es von Dülmen aus möglich, die A 43 anzufahren.

Daneben hat die Polizei erste Erkenntnisse zum Unfall mitgeteilt. Kurz vor 16 Uhr war eine 18-jährige Autofahrerin aus Rhede mit einer Mitfahrerin aus Bocholt in Richtung Coesfeld unterwegs. Sie wollte am Abzweig Firma Lütkenhaus links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter samt Anhänger, an dessen Steuer ein 51-jähriger Dülmener saß. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Laut Polizei hatte der Transporter Reinigungsmittel sowie Pflegemittel zur Desinfizierung von Melkanlagen und Tierpflege für Kuheuter geladen.