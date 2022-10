Tauschfenster am einsA öffnet sich

Nach den Erfolgen der vergangenen beiden Jahre öffnet am einsA erneut das Tauschfenster. Bei der Aktion können ausrangierte Kinder- und Jugendbücher, Spiele und Puzzle als Spende bei zwei Terminen am einsA abgegeben werden. In der darauffolgenden Woche findet, ebenfalls an zwei Tagen, die kostenfreie Ausgabe der Artikel statt - alles jeweils am Fenster links neben dem Haupteingang.

Was Organisatorin Leah König betont: Auch wer nichts abgegeben hat, kann sich bei der Aktion neue Spiele oder Bücher aussuchen. „Besonders schön ist, dass die Besucher oft die Dinge wieder eintauschen, dies sie bei der vorangegangenen Aktion mitgenommen haben“, hat sie festgestellt. „Nachhaltiger geht’s ja wohl kaum.“ Erstmals 2020 hatte das einsA die Tausch-Aktion angeboten, schon damals war die Resonanz gut.

Große Bitte der Organisatorin

Alle Artikel, die am Ende des Veranstaltungszeitraumes übrig bleiben, werden für weitere Aktionen eingesetzt oder an soziale Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten gespendet.

Die Organisatorin bittet allerdings darum, nur vollständige und gut erhaltene Spiele, Puzzle und Kinder- und Jugendbücher abzugeben. Eine Rückgabe der Artikel an die Spender erfolgt aus organisatorischen Gründen nicht.

Das sind die Termine

Spendenannahme

2. November von 14 bis 17 Uhr

3. November von 9 bis 12 Uhr

Spendenausgabe

8. November on 9 bis 12 Uhr

9. November von 14 bis 17 Uhr

Infos und Rückfragen zu der Aktion bei Leah König, Tel. 0151/74231508, oder per Email an L.Koenig@caritas-coesfeld.de.