Tatverdächtige sitzen in U-Haft

Zwei Tatverdächtige sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Sie sollen am Montag einen Einbruch begangen haben. Die Ermittler prüfen nun, ob beide für weitere Einbrüche infrage kommen.

In Untersuchungshaft sitzen seit Dienstag zwei tatverdächtige Einbrecher. Das teilte nun die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Sie sollen am Montag in eine Wohnung an der Bahnhofstraße eingebrochen sein.

Gegen 12 Uhr sah eine Zeugin, wie beide Männer versuchten, ein Türschloss aufzubrechen. Sie rief die Polizei, die kurz darauf mit mehreren Streifenwagen eintraf. Auf einen der Männer stießen die Beamten vor dem Mehrfamilienhaus, der andere versuchte, sich in einer Ecke im Keller zu verstecken. So heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Bei ihm entdeckten Polizisten einen Rucksack mit Einbruchswerkzeugen. Sie nahmen die mutmaßlichen Täter fest. Nach einer Nacht in Gewahrsam und ersten polizeilichen Ermittlungen wurden sie am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete nach Angaben der Polizei Untersuchungshaft an. Die Ermittler prüfen nun, ob beide für weitere Einbrüche infrage kommen.