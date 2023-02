Täter lenken Seniorin ab - mit schlimmen Folgen

Dülmen

Diesen Einkauf in einem Supermarkt auf der Münsterstraße wird eine Seniorin wohl nie vergessen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, lenkte während des Einkaufs am Rosenmontag ein bislang unbekannter Mann die 77-jährige Dülmenerin ab, indem er sie mit Gesten darum bat, ihr Waren aus der Auslage anzureichen.