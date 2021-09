Tandü-Auftritt im Theater Marl abgesagt

Die Tandü-Premiere in Marl muss coronabedingt ausfallen.

„In dieser Zeit“ heißt die jüngste Produktion des Tanztheaters Dülmen (Tandü), die Samstagabend im Theater Marl Premiere feiern sollte - bis am Freitag die Hiobsbotschaft kam: Nach einem Corona-Fall im Ensemble muss die Vorstellung abgesagt werden, teilte die künstlerische Leiterin Antje Leushacke-Berning mit. Und einen Ersatztermin werde es leider auch nicht geben können, berichtet sie weiter.

Die Enttäuschung über diese Entwicklung sei bei allen natürlich riesengroß und kaum in Worte zu fassen. Zwei Jahre Arbeit hätten in dem Stück gesteckt.



Update: Das müssen Kartenbesitzer wissen

Bereits gekaufte Karten können in der kommenden Woche von Montag bis Freitag in der Alten Sparkasse zurückgegeben werden, das Geld wird erstattet. Wer eine Rückgabe nicht in der nächsten Woche schafft, kann sich im Anschluss direkt ans Tandü beziehungsweise die Kulturoffensive wenden.