Der 8. März ist der Internationale Frauentag. Entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts steht er für den Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen. Er will zudem auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen.

Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Lisa Bäther hat deshalb sechs Frauen und Männer aus Dülmen gefragt, warum sie den Internationalen Frauentag wichtig finden.

Dominik Bücker, Freier Mitarbeiter in der Neuen Spinnerei sagt: „Ich finde den Internationalen Frauentag wichtig, weil Frauen weiterhin weltweit nur aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt werden und tagtäglich für Gleichberechtigung kämpfen müssen. Solange dies der Fall ist, sollte es den Weltfrauentag weiterhin geben, um aufzuzeigen, was bereits erreicht wurde und was noch erreicht werden muss.“

