So einiges war nicht in Ordnung an dem rumänischen Lkw, den die Polizei stoppte.

Das Tacho-Info-System im Führerhaus, das wie ein „Weihnachtsbaum“ leuchtete und zusätzlich ABS-Fehler anzeigt, fiel den Beamten sofort ins Auge. Aber auch sonst war mit einem rumänischen Lkw, den der Verkehrsdienst der Polizei Dülmen am Dienstag an der Abfahrt der A 43 stoppte, so einiges nicht in Ordnung.

Im Rahmen einer Kontrolle fielen den Polizisten gleich mehrere Mängel ins Auge, heißt es in einer Mitteilung „Durch den TÜV wäre das Fahrzeug nicht mehr gekommen, da es verkehrsunsicher ist“, so ein Sprecher.

Daher ordneten die Polizisten eine Werkstattfahrt an. Dort wurde neben dem ABS-Ausfall auch eine gebrochene Bremsscheibe festgestellt. „Das passiert, wenn die bereits abgenutzt und der Lkw häufig schwer beladen ist“, erläuterte der Sprecher weiter.

Damit war die Reise für den rumänischen Fahrer in Dülmen vorbei. Er hatte in Rimini in Italien Maschinenteile geladen und wollte damit nach Gescher. Jetzt steht hier erst einmal eine ausgedehnte Reparatur vor Ort an.