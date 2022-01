Susanne Falcke als Superintendentin eingeführt

Und dann gab die neue Superintendentin eine Kostprobe ihrer Stimme: Am Sonntag ist Susanne Falcke offiziell ins Amt der Superintendentin eingeführt worden. Warum ihr Musik dabei so wichtig ist, machte sie in ihrer Predigt deutlich.

Und dann gab die neue Superintendentin eine kleine Kostprobe ihrer hervorragenden Stimme. Denn Musik, das gesungene Lob Gottes, sei für sie alles andere als ein Randthema, betonte Susanne Falcke in ihrer Predigt.

Denn für sie sei es innerster und wesentlicher Ausdruck des Glaubens. Und von daher hoffe sie auch, dass die Gemeinden, sobald Corona nur noch ein Nebenthema sei, mit vollem Herzen zum Singen zurückfinden könnten, so Falcke weiter.



Die langjährige Dülmener Pfarrerin ist am Sonntagnachmittag in der Großen Kirche in Burgsteinfurt ganz offiziell ins Amt der Superintendentin des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken eingeführt worden. Gleichzeitig wurde ihr Vorgänger Joachim Anicker, der 17 Jahre lang den Kirchenkreis führte, in den Ruhestand verabschiedet.



Amtseinführung übernimmt die EKD-Vorsitzende

Die Amtseinführung selbst übernahm Annette Kurschus, Präses und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Nun beginne etwas Neues, betonte Kurschus, denn Falcke entwickle sicherlich ihren eigenen Führungsstil.

„Sie reden nicht leichtfertig von Gott“, stellte die Präses fest. „Doch Sie strahlen eine starke Freude an Gott aus.“ Das sei für Kurschus offensichtlich. „Gehen Sie mit dieser Freude an Ihre Leitungsaufgaben“, wünschte sie Falcke, die seit 2008 Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Dülmen und seit 2020 Assessorin im Kirchenkreis war.

