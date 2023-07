Sturmtief „Poly“: Feuerwehr räumt Äste zur Seite

Diesen Baum, der in Höhe Holthöwer auf die Halterner Straße gestürzt war, räumte die Feuerwehr weg.

48,3 Stundenkilometer - das war die stärkste Windböe, die am Mittwoch vom DZ-Wetterrechner aufgezeichnet wurde, und zwar um genau 11.54 Uhr. Das entspricht Windstärke sechs. Der Deutsche Wetterdienst hatte tatsächlich den ganzen Tag über vor Sturmböen mit bis zu 90 Stundenkilometern gewarnt, doch so schlimm traf das Sturmtief „Poly“ die Stadt nicht.

Trotzdem gab es einige Einsätze für die Feuerwehr. Diese räumte unter anderem einen Ast von einer Telefonleitung in Börnste oder zersägte einen Baum, der auf Höhe Holthöwer die Halterner Straße blockierte. Auch am Raiffeisenring in Buldern musste die Wehr tätig werden. Nicht ausrücken mussten die Einsatzkräfte hingegen, als Äste auf die Bahnstrecke Dülmen-Coesfeld fielen. Hier kümmerte sich die Deutsche Bahn selbst um den Schaden.

Was Wildpark-Besucher wissen sollten

Den Sturm im Blick hatte auch Förster Thomas Rövekamp von der croyschen Verwaltung. „Gott sei Dank sind bislang nur kleinere Äste runtergekommen. Augenscheinlich hat es keine größeren Schäden gegeben“, berichtet er mit Blick auf den Dülmener Wildpark. Dieser war am Mittwoch weiter geöffnet.

Rövekamp rät Besuchern jedoch grundsätzlich dazu, erstens auf den Wegen zu bleiben und zweitens immer eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. „Der Trockenstress der Bäume reicht.“ So habe es zuletzt mehrere sogenannte Grünbrüche gegeben, bei denen augenscheinlich noch gesunde Äste, darunter auch größere Exemplare, abgenickt seien.