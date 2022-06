Straßenschild ehrt Heinz Walgenbach

Heinz-Walgenbach-Weg - so heißt ab sofort ein Fußweg nahe der Kirche St. Joseph. Damit wird der langjährige Kirchenmusiker, der jetzt mit 90 Jahren in den Ruhestand ging, geehrt.

Seit dem Fronleichnamstag gibt es in Dülmen einen neuen Straßennamen - zumindest auf einem entsprechenden Schild unweit der Kirche St. Joseph.

Anlässlich der Verabschiedung von Kirchenmusiker Heinz Walgenbach in den Ruhestand heißt der Fußweg entlang der südlichen Außenwand der St.-Joseph-Kirche (zwischen Pfarrheim und Jugendheim) fortan „Heinz-Walgenbach-Weg“.

Der 90-jährige Walgenbach, der 1963 in den Dienst von St. Joseph trat, nahm im Beisein einiger Familienangehöriger die Enthüllung persönlich vor. Er blicke mit Dankbarkeit auf sein langjähriges Wirken zurück, betonte er in einer kurzen Ansprache. „Möge St. Joseph weiterhin eine lebendige Gemeinde sein und die Kirchenmusik hierbei einen Akzent setzen“, so sein Wunsch an die Gäste und Gottesdienstbesucher.