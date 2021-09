Stillsitzen am Lüdinghauser Tor

Fest in den Händen der Klimaaktivisten war am Freitagnachmittag die Innenstadt. Rund 320 Frauen, Männer und Kinder, so eine Schätzung der Polizei, bewegten sich auf einem Demonstrationszug vom Königsplatz durch Dülmen und zurück.

Claudia Frydyada de Piotrowski ist wütend. Man sieht es ihr an. Sie muss es nicht erst sagen. Aber sie tut es. Seit zweieinhalb Jahren sei sie wütend, spricht die dreifache Mutter, auf einer kleinen Leiter stehend, in ein Mikro vor mehreren Hundert Zuhörern auf dem Königsplatz.

Seit sie gemerkt habe, wie ernst die Klimakrise wirklich sei. Sie sei wütend auf sich selbst, weil sie so spät aufgewacht sei. Auf die Politiker, die jahrzehntelang die Umwelt zugunsten der Wirtschaft im Stich gelassen hätten - und wütend auf manche Mitmenschen, die lieber den sozialen Netzwerken glauben würden als den Wissenschaftlern.



Demo und Sitzblockade

Als Piotrowski von der kleinen Leiter steigt, erklingt Applaus. „Super Rede“, sagt eine Zuhörerin. Kurz danach macht sich der Demonstrationszug der Klimaaktivisten, die Dünami-Mitglied Piotrowski mit ihrer Rede begrüßt hatte, auf den Weg durch die Dülmener Innenstadt. Organisiert vom Umwelt- und Klimabündnis Dülmen war er am Freitagnachmittag eine von mehreren hundert Demonstrationszügen allein in Deutschland, zu denen Fridays for Future im Rahmen eines globalen Klimastreiks aufgerufen hatte.



Etwa 320 Menschen, so wird die Polizei später schätzen, bewegen sich in Reihen vom Königsplatz zunächst über die Marktstraße, vorbei an den noch geöffneten Geschäften und neugierigen Kunden, die in den Eingängen stehenbleiben. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, beginnen die vorderen Reihen des Demonstrationszuges zu skandieren, als dieser nach der großen Baustelle gerade den Kirchplatz passiert.