Stets mobil auch ohne eigenes Auto

Schon bei der Planung des Wohnquartiers am Haselbach waren Carsharing und eine Ladestation für E-Mobile vorgesehen. - mit drei Fahrzeugen. Nach „einiger Vorlaufzeit“, so Rebecca Bracht von der Stadtteilauto cambio Regio GmbH, ist die neue Carsharing-Station eröffnet worden. Mit zunächst einem Auto.

Lennart Topp (Stadtteilauto cambio Regio, l.) übergibt den Autoschlüssel an Nicolas Brinckmann (WohnBau Münserland). Über das neue Angebot freut sich auch Reinhild Kluthe von der Stadtverwaltung.

Die Partner setzen große Hoffnungen in das Projekt. Nicolas Brinckmann, Abteilungsleiter beim Bauherrn WohnBau Westmünsterland eG, verweist bei der offiziellen Eröffnung der Station am Freitag auf die von Anfang an mitgedachte Mobilität der Mieter - gerade auch mit Blick auf die vielen Single-Wohnungen. Ziel sei es gewesen, dass die Mieter kein eigenes Auto benötigen.

Ziel: Zweitauto wird überflüssig

Der Blick auf viele freie Parkplätze ist für Brinckmann Beleg dafür, dass viele Menschen hier das genauso sehen. Die WohnBau Westmünsterland hat aber auch Familien im Blick, die dank des Stadtteilautos zumindest auf ein Zweitauto verzichten können.

Auch aus Sicht von Rebecca Bracht und Reinhild Kluthe (Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz) ist der Ansatz in dem Quartier mit insgesamt 187 Wohnungen absolut vielversprechend. Beide verweisen auf den langjährigen Doppelpass zwischen der Stadtteilauto GmbH und der Verwaltung.

