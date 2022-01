Sternsinger-Segen an der Autotür

Nicht von Haus zu Haus gingen die Sternsinger in Merfeld, sondern die Autofahrer kamen zu ihnen. An der Kirche spendeten die Sternsinger - mit Maske - den Sternsinger-Segen und sammelten auf Distanz Geld für ihre Altersgenossen in Afrika

Moderne Marketing-Idee gepaart mit christlicher Tradition: Die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Antonius boten am Samstag ihren Segen zum Durchfahren für Autofahrer an. Das Konzept, abgeguckt von Schnell-Restaurants, überzeugte nach der Premiere im vergangenen Jahr auch wieder am Samstagvormittag.

Sternsingen im Drive-In

Rund um die Merfelder Kirche gab es für die Mädchen und Jungen einiges zu tun. Die Notwendigkeit zu pandemiebedingter Anpassung machte insbesondere die Damen der Gemeinde bereits 2021 erfinderisch. So erdachten sie als erste im regionalen Umkreis einen sogenannten Drive-in, um den Segen der Sternsinger zu überbringen. „Es war klar, dass etwas passieren musste“, blickt Heike Borchers zurück. „Es durfte nicht ausfallen.“

Während der Aktion am Samstag standen die Kinder nicht nur im Mittelpunkt, sondern trotzten auch dick eingepackt dem winterlichen Wetter. In ihren Königskostümen hielten sie sich an zwei Stationen am Gotteshaus auf. Hier empfingen sie die Pkw-Fahrer von der abgesperrten Kirchstraße aus, trugen - mit Maske - ihr Lied und ihren Segensspruch vor und sammelten auf Distanz Spendengeld. Wer wollte, konnte anschließend in einem Körbchen eine Süßigkeit ablegen.

Von Kindern für Kinder

Ein wichtiger Aspekt dieses Parcours sei es, unkompliziertes Spenden zu ermöglich, klärte Borchers auf. „Es geht darum, dass Kinder für Kinder aktiv etwas sammeln“. Durch die Pandemie fielen weltweit zu viele Spenden-Veranstaltungen aus. Somit gab es auch weniger Hilfsgelder, wie auch die weiteren Mitglieder des Organisationsteams - Franzi Winkelkotte, Ulla Sommer und Maria Greive - betonten.

Die beiden jungen „Königs-Teams“ erhielten viel automobilen Besuch, aber auch großen Zuspruch. Die Spendengelder für caritative Hilfsprojekte sind für Kinder in Afrika vorgesehen.