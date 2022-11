Sternsinger gesucht

Die Planungen für die Sternsingeraktion in den katholischen Gemeinden laufen an. Die Großgemeinde St. Viktor ruft die Mädchen und Jungen auf mitzumachen, damit viele Dülmener den Segen erhalten.

Damit viele Dülmener in der Großgemeinde St. Viktor den Segen der Sternsinger erhalten, werden Mädchen und Jungen gesucht, die sich an der Sternsingeraktion beteiligen.

Die Sternsingeraktion in St. Viktor und St. Joseph findet am Freitag, 6. Januar, und am Samstag, 7. Januar, jeweils 9.30 bis 16.30 Uhr statt. Sie beginnt mit einem Aussendegottesdienst am 6. Januar, 9.15 Uhr in der Kirche St. Viktor.

Die Sternsingeraktion 2023 findet unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ statt. Der Kinderschutz weltweit und vorrangig der asiatische Bereich ist Schwerpunkt, so eine Mitteilung der Gemeinde.

Anmelden für Info-Termin

Der Erfolg der Sammlung ist auch davon abhängig, wie viele Kinder sich an der Aktion beteiligen. Damit möglichst viele Bürger den Segen der Sternsinger erhalten können, werden viele Kinder gesucht, die als Sternsinger dabei sein wollen. Dafür werden drei Informationstermine angeboten: Freitag, 9. Dezember, 16 bis 17.30 Uhr, Samstag, 10. Dezember, 10 bis 11.30 Uhr sowie 14 bis 15.30 Uhr - jeweils im Pfarrheim St. Joseph.

Damit diese Info-Termine gut geplant werden können, wird um Anmeldung im Pfarrbüro St. Viktor im einsA oder unter sternsinger-stviktorduelmen@web.de oder stviktor-duelmen@bistum-muenster.de gebeten.