Startschuss für Pumptrack

Arbeiten am Roruper Sportplatz starten am Montag

Rorup

Seit Jahren laufen bereits die Planungen - jetzt geht es endlich los mit dem Bau des Pumptracks am Sportplatz in Rorup. Am heutigen Montag werde eine Firma mit der Einrichtung der Baustelle beginnen, berichtet Peter Arning von der Projektgruppe.

Von Kristina Kerstan