Start in die neue Freibadsaison

Ausgebaute Lampen, viele Meter Dichtungen, dazu Werkzeug: Nach dem umfassenden Umbau und der Erweiterung ist das düb „gut in Schuss“, doch vor dem Start der neuen Freibadsaison stehen einige kleinere Arbeiten an. Die Zeit drängt.

Die Geschäftsführung plant den Start der Freibadsaison, die nach Auskunft von düb-Geschäftsführer Burkhard Demes in wenigen Tagen beginnen soll. Noch sei nicht final entschieden, ob am 7. Mai oder doch erst eine Woche später das Freibad eröffnet. Demes macht das von der Wettervorhersage abhängig.

Wasser soll 26 Grad warm sein

Jede kalte Nacht geht richtig ins Geld. Trotz Blockheizkraftwerk und anderer Maßnahmen schlagen die enormen Preissteigerungen auf dem Energiemarkt am Ende auch auf die Bilanz durch. Denn am Komfort will das Bad nicht wirklich sparen. „Das Wasser im Freibad wird um die 26 Grad haben“, sagt Demes. Um das zu erreichen, ist viel Energie notwendig. Erst mit 600 Kubikmeter Wasser ist das Freibadbecken gefüllt.

„Früher war es noch viel mehr“, sagt Demes und erinnert daran, dass es in Dülmen mal ein 50-Meter-Freibadbecken gab. Jetzt sind es noch 25 Meter. Doch Grund zur Klage dürften die Besucher in Dülmen nicht haben. Auch während der Sommermonate bleibt das Hallenbad geöffnet - keine Selbstverständlichkeit.

Schwimmunterricht für Kinder ist wichtigstes Ziel

Als wichtigste Ziel des düb nennt Geschäftsführer Burkhard Demes, dass möglichst viele Dülmener Kinder das Schwimmen lernen. „Bundesweit können über 50 Prozent der Viertklässler nicht richtig schwimmen“, verweist Demes auf eine durchaus erschreckende Statistik.