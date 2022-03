Bahnhof: Stahlbauer lässt Frist verstreichen

Der Streit um die Bahnhof-Brücke geht in die nächste Runde: Jetzt soll ein Gutachter des Gerichts den Stahlkoloss untersuchen. Weil der Stahlbauer alle Fristen hat verstreichen lassen, strengt die Stadt nun ein Beweissicherungsverfahren an.

Die Mitteilung von Bürgermeister Carsten Hövekamp zur Bahnhof-Brücke im Wirtschaftsförderungssauschuss war kurz und knapp: Der Stahlbauer sieht hier keine Mängel. Anders als der Gutachter, der das Bauwerk im Auftrag der Stadt unter die Lupe genommen hat. Daher habe man jetzt bei Gericht ein Beweissicherungsverfahren beantragt, kündigte Hövekamp bei der Sitzung am Dienstagabend weiter an.

Beweise werden gesichert

Das bedeutet konkret: Ein vom Landgericht Münster bestellter Sachverständiger wird die Brücke erneut untersuchen und soll dabei Beweise sichern. Seine Beurteilung werde eine sogenannte Tatsachenfeststellung über den Zustand der Brücke und einen ermittelten Streitwert beinhalten, teilte die Verwaltung weiter mit.

Die Stadt möchte damit auf der einen Seite ihre Ansprüche gegenüber dem Hersteller auch gerichtlich feststellen lassen und gleichzeitig zumindest die Chance wahren, einen möglicherweise Jahre lang dauernden Rechtsstreit zu vermeiden.

Stadt hofft auf Idealfall

„Die Einholung eines rechtssicheren Gerichtsgutachtens ist der folgerichtige Schritt, denn der Unternehmer hat in den vergangenen Wochen und Monaten leider wenig Bereitschaft zur Kooperation oder zur erfolgreichen Realisierung des Projektes erkennen lassen“, erläuterte Stadtbaurat Markus Mönter am Mittwoch. Anfang des Jahres hatte ein von der Stadt Dülmen beauftragter Gutachter mithilfe einer Ultraschall-Untersuchung Auffälligkeiten an den Schweißnähten der Brücke festgestellt (DZ berichtete).

Die Stadt forderte daraufhin den Hersteller auf, die Fehler zu überprüfen und zu beheben. Dieser Aufforderung sei das Unternehmen innerhalb der gesetzten Frist jedoch nicht nachgekommen.

Einhub-Termin wird mit Sicherheit nicht zu halten sein

Der Vorteil bei einem Beweisverfahren: Im Idealfall (also wenn schnell ein Gutachter verfügbar und die Überprüfung zügig möglich ist) kann so alles beschleunigt werden. „Zudem kann ein eindeutiges Ergebnis dazu führen, dass langwierige Hauptprozesse nicht notwendig sind, wenn zentrale Fragen bereits durch das Gutachten geklärt sind“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt.

Aber auch wenn es vor Gericht zügig läuft: Der Einhub-Termin am 24. Juni ist nicht mehr zu halten, betont die Verwaltung noch einmal. „Damit steht auch fest, dass die Fußgänger- und Radfahrbrücke nicht bis November 2022 fertiggestellt wird.“

Diese Frist gilt bekanntlich für die Bahnhof-Baustelle, die durch ein Landesprogramm gefördert werden - und genau dazu gehört nun einmal die Brücke. Wie es mit den Fördermitteln weitergeht, dazu ist die Stadt gerade in Gesprächen mit der Bezirksregierung.