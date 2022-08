Stadtwerke: Keine  Alternative zur Erhöhung

Rund 60.000 Kundenanschreiben, so viele haben die Stadtwerke Dülmen in diesem Jahr bereits verschickt. Und bis Jahresende könnte die Marke von 100.000 Briefen noch gut und gerne erreicht werden, berichtet Vertriebsleiter Daniel Lieberandt. „So viele Kundenanschreiben in einem Jahr haben wir noch nie verschickt“, betont er. Der einfache Grund: „So viele Preisanpassungen in so kurzer Zeit gab es noch nie“, sagt der Vertriebsleiter.

Erst kürzlich bekamen Stadtwerke-Stromkunden, die in der Grundversorgung sind, wieder Post ihres Versorgers. Diesmal wegen einer Erhöhung der Strompreise zum 1. Oktober. Pro Kilowattstunde werden dann 34,13 Cent für Privatkunden fällig (DZ berichtete). Anfang des Jahres waren es noch 30,50 Cent gewesen, bevor der Wegfall der EEG-Umlage am 1. Juli zu einer Preissenkung auf 26,07 Cent führte.

Einkaufsvorteile an Kunden weitergeben

Was sowohl Lieberandt als auch Stadtwerke-Geschäftsführer Johannes Röken betonen: Die Erhöhung sei angesichts der steigenden Einkaufspreise unabdingbar, die Kunden sollten jedoch so weit wie möglich geschont werden.

„Als Stadtwerke sind wir in der Rolle, die Kunden in den Genuss unserer Einkaufsvorteile zu bringen“, erläutert der Vertriebsleiter. „Wir erhöhen die Preise nicht auf Marktpreis-Niveau, sondern deutlich abgefedert. So liegt der aktuelle Marktpreis bei 55 Cent.“ Ausdrücklich gehe es nicht um eine Gewinnmaximierung.

Rasanter Anstieg beim Marktpreis

Laut Röken zahle sich derzeit die Strategie der Stadtwerke bei der Strombeschaffung aus. „Wir kaufen zum Beispiel nicht alles an einem Stichtag, sondern ratierlich und nach der Zahl der Kundenabschlüsse.“ Generell sei die Entwicklung der Strompreise an den Großhandelsmärkten derzeit extrem dynamisch: Waren am 1. Juli 2021 noch fünf Cent pro Kilowattstunden fällig, sind es derzeit 70 Cent. Wie es weitergeht? Lasse sich nicht abschätzen, antwortet Röken.

