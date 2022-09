Stadtverwaltung möglicherweise nicht erreichbar

Aufgrund dringend notwendiger Elektroarbeiten muss das Rathaus der Stadt Dülmen am kommenden Wochenende vorübergehend vom Stromnetz getrennt werden. Die Stadtverwaltung weist daher darauf hin, dass der Betrieb der städtischen Dienststellen am Montag, 26. September, bis zum Mittag möglicherweise nicht im normalen Umfang sichergestellt werden kann.

Aufgrund dringend notwendiger Elektroarbeiten muss das Rathaus der Stadt Dülmen am kommenden Wochenende vorübergehend vom Stromnetz getrennt werden. Die städtische IT-Infrastruktur wird in diesem Zusammenhang geordnet heruntergefahren und voraussichtlich erst am Montag im Laufe des Vormittages wieder zur Verfügung stehen. Die Stadtverwaltung weist daher darauf hin, dass der Betrieb der städtischen Dienststellen am Montag, 26. September, bis zum Mittag möglicherweise nicht im normalen Umfang sichergestellt werden kann.

Die Stadtbücherei bleibt (auch aufgrund einer betrieblichen Veranstaltung) am Freitag, 23. September ab 14 Uhr, Samstag, 24. September, und Montagvormittag, 26. September, geschlossen. Am Montagnachmittag ab 15 Uhr soll die Bücherei wie gewohnt öffnen. Die Geschäftsstelle von Dülmen Marketing ist zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet, jedoch per Telefon und E-Mail nicht oder nur eingeschränkt erreichbar.

Alle Anschlüsse der städtischen Telefonanlage inklusive Anrufbeantworten werden bis zur Wiederaufnahme der Server-Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Auch per E-Mail sind die Dienststellen nicht erreichbar. Für zwingend notwendige Funktionsbereiche der Verwaltung werden Rufumleitungen für den Notfall eingerichtet. Die städtischen Internetseiten sind von dem Ausfall nicht betroffen, lediglich einzelne Funktionen (z.B. der Online-Katalog der Stadtbücherei oder das Buchungssystem der VHS) stehen während des Server-Ausfalls nicht zur Verfügung.

Die Mitarbeitenden der städtischen IT und ihre Dienstleister werden mit Hochdruck daran arbeiten, alle Systeme schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. Als erstes sollen das Bürgerbüro und die Infothek wieder erreichbar sein, sodass auch gebuchte Termine nicht verschoben werden müssen.

Die Stadtbücherei Dülmen weist auf folgende Einzelheiten hin:

Die Bücherei ist am Freitag, 23.9 ab 14 Uhr, Samstag, 24.9. und Montag, 26.9., bis 15 Uhr, geschlossen

Die Außenrückgabe ist von Freitag, 23.9. 18 Uhr bis Montag, ca. 15 Uhr außer Betrieb.

Leihfristen, die auf den 24.9. fallen werden auf den 1.10. verschoben. Für Leihfristen vom 26.9. gilt als neues Fristdatum 6.10.

Auch telefonisch ist die Bücherei nicht zu erreichen. E-Mails werden voraussichtlich ab dem 26.9. nachmittags wieder bearbeitet.

Der Online-Katalog kann in dieser Zeit nicht genutzt werden. Online Verlängerungen sind nicht möglich.

Eine Anmeldung bei den Online-Angeboten muensterload.de, Munzinger Online und DigiBib Münsterland ist ebenfalls nicht möglich.