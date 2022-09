Stadtarchiv bietet Hilfe bei der Recherche

Kinder und Jugendliche aller Schulformen und Schulklassen können nun wieder am Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten teilnehmen. Hilfe bei der Quellenrecherche bietet das Stadtarchiv an.

Die neue Runde des alle zwei Jahre stattfindenden Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten hat begonnen. Das Stadtarchiv Dülmen bietet Schülerinnen und Schülern, die sich daran beteiligten möchten, seine Unterstützung an.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche aller Schulformen und Schulklassen. Das Thema lautet dieses Mal: „Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte“.

„Für Dülmen bieten sich hierzu verschiedene Themen an – als erstes denkt man hier sicher an den Wohnungs- und Siedlungsbau vor dem Zweiten Weltkrieg und die schwierige Wohnungssituation in der Nachkriegszeit“, sagt Stadtarchivar Dr. Stefan Sudmann. „Untersucht werden könnte aber auch ein etwas abseitigeres Thema wie die früheren Lehrerwohnungen an den Dülmener Schulen, zu denen sich im Stadtarchiv viele Akten finden.“

Lehrkräften und Jugendlichen, die Interesse an der Bearbeitung eines Dülmener Themas für den Geschichtswettbewerb haben, ermuntert der Stadtarchivar dazu, sich zur Quellenrecherche an das Stadtarchiv zu wenden - per Mail an stadtarchiv@duelmen.de. https://koerber-stiftung.de/projekte/geschichtswettbewerb/