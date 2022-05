Stadt zählt viele Briefwahlen für die Landtagswahl

Bisher haben 10.629 Wahlberechtigte in Dülmen Unterlagen für eine Briefwahl angefordert (Stand Montag 12 Uhr).

Erfahrungsgemäß würden in der letzten Woche vor dem Urnengang noch etliche Briefwähler dazukommen, erläutert Stadtsprecher André Siemes. „Gerade wenn Wochenmarkt ist, kann es auch voller werden.“

Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021 gab es insgesamt rund 15.500 Briefwähler in Dülmen, bei der Kommunalwahl 2020 waren es 11.500.

Das Wahlbüro selbst ist von heute bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr in der Overbergpassage geöffnet. Was das Thema Wahlhelfer angeht: „Alle Positionen am Sonntag können wir gut besetzen“, so Siemes.

Gesucht würden aber weiterhin Ersatzpersonen, die bei Krankheitsfällen einspringen können. Diese können sich über das Serviceportal oder unter Tel. 02594/12333 melden.

Wie die verschiedenen Parteien zur Wahl stehen und was sie zum Ergebnis in Schleswig-Holstein sagen, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.