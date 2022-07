Stadt will weiter Energie sparen

Wie kann die Stadt Dülmen weiter Energie sparen? Mit dieser Frage befassen sich gerade sämtliche Fachbereiche der Verwaltung, berichtet der Erste Beigeordnete Christoph Noelke. „Dies geschieht in enger Abstimmung mit den weiteren Kommunen im Kreis Coesfeld.“ Dankenswerterweise habe der Kreis hierbei eine koordinierende Funktion übernommen. Denn: „Gemeinsames Ziel ist neben effizienten Einsparungen ein möglichst einheitliches Vorgehen“, so Noelke.

Was er auf DZ-Anfrage hin betont: „Wir müssen in der aktuellen Situation alle gemeinsam – Bürger, Verwaltung, Politik – versuchen, so viel Energie wie möglich zu sparen.“ Und das gelte natürlich auch für die öffentlichen Gebäude und Einrichtungen. „Deshalb gibt es auch ein breites Spektrum mit einer Vielzahl von Ansätzen, die von reduzierten Raumtemperaturen in der kommenden Heizperiode bis hin zum Abschalten von nicht zwingend notwendiger Beleuchtung oder Infrastruktur reichen.“

Maßnahmen so schnell wie möglich beschließen

Ziel sei es derzeit , so schnell wie möglich einen Maßnahmenkatalog festzusetzen, in den auch das Know-how und die Empfehlungen von Verbänden, zum Beispiel für den Sport, einfließen. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf allen staatlichen Ebenen mit hoher Priorität an dem Thema gearbeitet wird“, so der Beigeordnete abschließend.