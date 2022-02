Stadt verschenkt Nistkästen

100 Exemplare werden am Dienstag verteilt

Da die Baum- und Nistkästen-Aktionen in den vergangen Jahren erfolgreich liefen, verschenkt die Stadt Dülmen am kommenden Dienstag weitere 100 Nistkästen und Insektenhotels. Wie diese am besten aufgestellt werden sollten, dazu hat die Stadt einige Tipps parat.