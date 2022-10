Stadt veröffentlicht Obstbaumkarte

In Dülmen gibt es einige städtische Bäume, an denen sich Erntewillige frei bedienen können. Damit alle Interessierten einen besseren Überblick über die Standorte haben, hat die Stadt nun auf ihrer Website eine Obstbaumkarte veröffenlicht.

Nicht jeder Dülmener hat einen eigenen Garten und wenn dann haben wohl die wenigsten in diesem einen Birnenbaum stehen. Leer ausgehen muss aber trotzdem keiner.

Erntewillige haben an vielen Stellen in Dülmen die Möglichkeit sich an städtischen Bäumen zu bedienen. Und zwar nicht nur an denen mit Birnen. Auch Äpfel, Kirschen oder Esskastanien gibt es rund ums Stadtgebiet. Doch oft ist nicht auf dem ersten Blick klar, ob sich am Baum bedient werden kann.

Um diese Unsicherheit zu beseitigen, hat die Stadt Dülmen nun eine Obstkarte vom gesamten Stadtgebiet (inklusive den Ortsteilen) online veröffentlicht. In grüner Farbe ist markiert, wo geerntet werden kann. Hier zeigt sich ganz klar: Am meisten fündig wird man in Rödder. Aber auch in Weddern und Rorup kann sich an einigen Obstbäumen bedient werden. In Dülmen selbst sind fünf Stellen grün eingezeichnet.